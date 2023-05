«Ci metto tutta me stessa | cercando di abbattere le insicurezze e gli ostacoli»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 27 maggio 2023) La storia dell’influencer marketing ha come data d’inizio, per gli studiosi anglosassoni, il 1760. La collaborazione “influente” dell’artigiano Wedgwood con la Regina Carlotta, moglie del Re Giorgio III, per un servizio da tè gli fece conquistare l’ambito titolo di “Queen’s Ware” (articoli della regina) per i suoi prodotti. L’influenza del gusto e dell’opinione della Regina Carlotta sul mercato, piccolo, di ceramiche per la nobiltà fece diventare la Josiah Wedgwood & Sons Ltd. una delle ditte ceramiste più importanti e influenti del Regno Unito. LEGGI ANCHE > Come nasce @lericettedivane, il progetto social di Vanessa Musumeci Intervista a Vanessa Musumeci e il percorso dell’influencer Da allora tante primavere sono passate, e diverse regine, più o meno influenti. Fatto sta che il modello in cui opera l’influenza di alcune personalità sulle decisioni di uno specifico target è ...