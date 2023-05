Chrome Remote Desktop diventa una web app | ma ha alcuni problemi

(Di sabato 27 maggio 2023) L'appper Android si rinnova euna web app. In questa prima versione non sembrano mancare i bug. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Desktop in una web app , una Trusted Web Activity (TWA). Prima però un passo indietro su cos'èDesktop, non è un servizio di cui si è parlato spesso benché esista da ...Inoltre, l'elenco comprende anche le cosiddette "Tier 1" delle applicazioni Android, tra cui Google Play Services, AGSA, Google, Google Cloud, Gmail eDesktop. Le vulnerabilità ...Desktop : un'applicazione gratuita di Google che consente di accedere a un computer remoto tramite un browser Web. È compatibile con diversi sistemi operativi e consente di accedere ai ...

Google ha trasformato l'app Chrome Remote Desktop in una web app, una Trusted Web Activity (TWA). Prima però un passo indietro su cos'è Chrome Remote Desktop, non è un servizio di cui si è parlato spe ...Con entusiasmo è stato accolto l'aggiornamento di Chrome Remote Desktop per Android. Ora è una web app, ma non tutto funziona come dovrebbe.