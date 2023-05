Chi prende il posto di Allegri | la voce bomba da Torino che cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) La Juventus rischia grosso. Non solo da punto di vista della giustizia sportiva ma anche dando un rapido sguardo agli assetti che si verranno a creare dopo la fine di questa stagione. Le indiscrezioni parlano di un Massimilianoin uscita che potrebbe abbandonare la squadra alla fine di questa stagione così travagliata. E a quanto pare la società potrebbe pensare già a un sostituto che possare ilproprio del tecnico livornese. Secondo le indiscrezione riportate da Goal.com, i profili in pole position per la panchina bianconera sarebbero tre: Igor Tudro, Sergio Conceicao e Thiago Motta. Si tratta di nomi di seconda fascia ma che stanno facendo benissimo con i rispettivi club. Insomma il profilo che questa volta cerca la Juve non è un tecnico già vincente o con una lunghissima esperienza alle spalle, si punta sul ...