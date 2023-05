“Chi lo ha ucciso” Attore morto e nascosto in un baule | tv sotto choc | la scoperta della polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) Jefferson Machado è unbrasiliano 44enne scomparso da gennaio e ritrovatolunedì 22 maggio. La famiglia ha potuto apprenderesua scomparsa grazie ad un’agenzia governativa, la quale ha scoperto che aveva abbandonato i suoi cani nella residenza a Rio De Janeiro, nel quartiere di Campo Grande. Proprio in questa zona, precisamente in una latrina, laha ritrovato il suo corpo dopo tanti mesi di indagini. Nello specifico i poliziotti hanno trovato il cadavere di Jefferson Machado all’interno di un, appartenente a lui stesso. I suoi piedi e le sue mani erano legati e dall’autopsia è emerso che ci fosse un pezzo di stoffa in bocca e un filo telefonico intorno al collo. Laritiene che siaa casa sua e che sia stato ...