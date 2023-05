Chi è Andrea Loreni | Il funambolo dagli occhi azzurri

Leggi su cultweb

(Di sabato 27 maggio 2023), nato a Torino il 1 febbraio 1975, è ilche camminerà a 140 metri di altezza, su una corda posta tra la Torre Unicredit e il Bosco Verticale a Milano.ha già fatto performance acrobatiche in tutto il mondo, è laureato in filosofia teoretica ed è anche formatore e speaker motivazionale per università e aziende. Ha una moglie e una figlia e vive a Torino, in una casa di campagna, dove ama coltivare l’orto. Segno particolare: due incredibili, nato a Torino, si è poi trasferito a Cuorgné e ha frequentato il liceo scientifico per poi laurearsi in filosofia teoretica. Sin da piccolo ha sempre avuto una fascinazione per le altezze e il vuoto e oggi è l’unico, in Italia, in grado di effettuare ...