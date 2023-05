Chi arriva al suo posto | Insinna | la voce bomba che stravolge la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Le voci ormai si susseguono da giorni. Nel grande cambio della guardia che ci sarà in Rai a quanto pare sono previste grosse manovre anche in diversi programmi. Uno dei punti fissi del palinsesto che potrebbe subire una variazione in conduzione potrebbe essere l'Eredità di Flavio. Il conduttore infatti potrebbe lasciar spazio a Pino Insegno che da tempo viene dato in pole position per un rientro in Rai e soprattutto in campo per una vetrina importante come il programma che fa da traino al Tg1. E così l'attore e conduttore romano potrebbe approdare alla guida di uno dei programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico. Il gam show di Rai Uno infatti da anni accompagna gli italiani verso l'appuntamento con il Tg1. Ma i cambiamenti non sono finiti qui: si punterebbe su Insegno e Brignano anche per condurre serate one shot. Si sussurra anche di un ...