“Che senso ha?” E la baby follower a 11 anni si cucina Ferragni

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 27 maggio 2023) A soli 11siChiarae il vizio di pubblicare fotografie senza veli sui social. L’imprenditrice digitale, così si dice, ha condiviso sul suo profilo Instagram l’ennesima fotografia in mutande e senza reggiseno. Legittimo, per carità. Nessuno di noi qui intende fare il moralista: anzi. Però lo scatto ha scatenato i soliti commentatori della Rete, convinti chedovrebbe smetterla di “far credere alle ragazzine che spogliarsi significa affermarsi”. Tra i commenti spunta pure quello una bambina di 11, campionessa in erba di equitazione, la quale acquista non pochi oggetti targatima preferirebbe non vederla ogni tre per due senza abiti indosso. “Bho io ho 11(quasi 12) e se vedo ragazzine di 15che si ...