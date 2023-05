Charles Leclerc | focus sul futuro in Ferrari | “Voci? Non mi toccano”

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo aver saltato l’appuntamento casalingo del Gran Premio dell’Emilia-Romagna per la disastrosa alluvione, lasi prepara a vivere gli ultimi due giorni nel Principato di Monaco, casa del suo pilota.è l’idolo indiscusso sugli spalti e le luci dei riflettori sono tutte poste sulla sua vettura numero sedici. Prima dell’inizio ufficiale di questo weekend di Formula 1, il monegasco è stato intervista da un quotidiano locale e ha parlato del suoin quel di Maranello. Le dichiarazioni didi: “Amo la, sognavo di correre per il Cavallino Rampante…” (Credit foto – Scuderia)“Non ho intenzione di commentare, ma è vero che è una novità nella mia carriera – ha rivelato ...

In questo senso lo specialista è, che ieri - pur avendo ottenuto il secondo miglior tempo alle spalle di Verstappen - non è apparso completamente soddisfatto. Sainz invece, ..., un 2022 frustrante Avrebbe dovuto essere l'anno della sua affermazione, invece peril 2022 è stato un'illusione durato tre gran premi. A partire da Imola, la Red Bull ha fatto un salto di prestazione che la Ferrari non ha saputo pareggiare. E, vedendo anche la ...... solo Fernando Alonso era riuscito a tenersi sotto l'1'14"), nella seconda sessione entrambe le Rosse restano in scia a Verstappen:è più lento di appena 65 millesimi, 107 quelli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming - La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 - La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati ...I segreti dell’abitacolo e del volante ipertecnologico della Ferrari SF-23 che sogna il colpo a Monaco ...