AGI - Da questa mattina molti abbonati dell'Inter e soci degli Inter club che avevano fatto richiesta per i biglietti della finale diLeague ahanno cominciato a ricevere le mail in cui gli viene comunicato che potranno acquistarli. "Siamo felici di confermarti che risulti tra i tifosi più fedeli che riceveranno quindi un codice per acquistare un biglietto", si legge nella mail. Il codice sarà inviato nella giornata di lunedì 29 maggio agli abbonati e di martedì 30 maggio ai soci degli Inter Club e si dovrà entrare nel sito dell'Uefa per procedere all'acquisto. I biglietti per la super sfida del 10 giugno allo stadio Ataturk potevano essere richiesti dagli abbonati a San Siro nella stagione corrente e dai soci degli Inter Club da almeno tre anni. Per selezionare le richieste, presumibilmente superiori ai circa 15mila biglietti ...

AGI - Da questa mattina molti abbonati dell'Inter e soci degli Inter club che avevano fatto richiesta per i biglietti della finale diLeague a Istanbul hanno cominciato a ricevere le mail in cui gli viene comunicato che potranno acquistarli. 'Siamo felici di confermarti che risulti tra i tifosi più fedeli che riceveranno ...Da milanista, ad esempio, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale di". Così il ministro ... Nella manovra economica ci saranno icongrui ed evidenti stanziamenti, se approvo un decreto e ...Da milanista, ad esempio, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale di'. Così il ministro ... Nella manovra economica ci saranno icongrui ed evidenti stanziamenti, se approvo un decreto e ...

Champions, i primi interisti che voleranno a Istanbul AGI - Agenzia Italia

Arrivate le prime mail di conferma per l'acquisto dei biglietti. Premiata la fedeltà. Scatta l'esodo in Turchia per la sfida al City