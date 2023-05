Cessione Sampdoria | sì a Radrizzani | tutti i dettagli dell' accordo nella notte

GENOVA - Nonostante la retrocessione in sere B certificata sul campo, i tifosi dellapossono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte è stato trovato l'accordo per ladella società blucerchiata che rischiava di dover portare i libri in tribunale. La svolta è ...AGI - Primo passo decisivo per ladella, appena retrocessa in Serie B e a rischio fallimento. Nella notte il cda blucerchiato ha firmato la prima bozza di accordo per il passaggio del club all'attuale patron del ...Nella notte via libera del CdA dellaalla proposta di acquisto del club firmata dal proprietario del Leeds Andrea Radrizzani insieme al socio Matteo Manfredi: la notizia è stata svelata da Il Secolo XIX. È stata considerata ...

Cessione Sampdoria, via libera del Cda a Radrizzani Agenzia ANSA

L’ era Ferrero è finita come peggio non poteva, tra problemi economici, rischio di fallimento e retrocessione sul campo in Serie B. La Sampdoria, dopo tanti mesi difficili, può tornare a sorridere: ...Nella notte via libera del CdA della Sampdoria alla proposta di acquisto del club firmata dal proprietario del Leeds Andrea Radrizzani insieme al socio Matteo Manfredi: la notizia è stata svelata da I ...