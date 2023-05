Ha ucciso i suoi genitori e due fratelli perché temeva che volessero mangiarlo. 'Sono dei cannibali ', le parole diOlalde , 18del Texas, Stati Uniti , arrestato con l'accusa di pluri omicidio . Secondo i media locali, in prima istanza il giovane avrebbe ucciso i familiari e minacciato di uccidere anche ...... dieci donne e due uomini accusati di stregoneria e tutti, tranne una, giustiziati più di 370... nipote del leggendario sindacalista, è l'asso nella manica della campagna di Biden Stati ...Álvarez, è in galera ormai da 8 mesi perché condannato in un processo durato mezz'ora a 26e 4 mesi di carcere). In sostanza, la politica di Ortega e di Rosaria Murillo, sua moglie, ...

Cesar, 18 anni, uccide i genitori e due fratelli: «Sono dei cannibali, volevano mangiarmi» leggo.it

Ha ucciso i suoi genitori e due fratelli perché temeva che volessero mangiarlo. «Sono dei cannibali», le parole di Cesar Olalde, 18 anni del Texas, Stati Uniti, arrestato ...Gli allenatori di calcio si ritrovano domani e lunedì a Cesenatico: a Cesare Prandelli il premio in memoria di Azeglio Vicini ...