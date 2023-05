Cento anni fa nasceva don Milani | Mattarella | “La sua era la pedagogia della libertà”

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma – “Don Lorenzoè stato anzitutto un maestro. Un educatore. Guida per i giovani che sono cresciuti con lui nella scuola popolare di Calenzano prima, e di Barbiana poi. Testimone coerente e scomodo per la comunità civile e per quella religiosa del suo tempo. Battistrada di una cultura che ha combattuto il privilegio e l’emarginazione, che ha inteso la conoscenza non soltanto come diritto di tutti ma anche come strumento per il pieno sviluppopersonalità umana”. Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasione dell’apertura delle celebrazioni per il centenarionascita di don Lorenzo. “Essere stato un segno di contraddizione, anche urticante, significa – ha aggiunto il Capo dello Stato – che non è passato invano fra noi ma, al ...

