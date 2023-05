Cent' anni da diavolo e da acquasanta Leggi realpolitik | pensi a Henry Kissinger

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 maggio 2023) C'è chi lo considera uno statista, chi un criminale di guerra. Di sicuro ha rifondato l'arte della diplomazia, fra grandi intuizioni (l'apertura alla Cina di Mao, il ritiro dal Vietnam) e grandi crudeltà (il golpe in Cile e le bombe in Cambogia). In ogni caso è uno che ha ancora oggi una capacità di analisi superiore a tanti capi di stato