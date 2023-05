CdS – interesse concreto per Asensio | ma occhio al PSG”

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-27 15:29:51Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: L’avventura di Marcocon la maglia del Real Madrid sembra arrivata al termine. Dopo 8 anni con la maglia dei Blancos, il trequartista spagnolo non rinnoverà il suo contratto alla fine della stagione. Infatti, stando a quanto riportato da ESPN, il suo futuro dovrebbe essere lontano dalla Spagna, con Juve e Milan sulle sue tracce. “Juve e Milan su, maal PSG” Secondo il portale statunitense, i due club italiani hanno mostrato un’nei confronti di, che arriverebbe a parametro zero. Insieme a loro anche l’Aston Villa, per il momento qualificata per la prossima Conference League, e il Paris Saint-Germain, che ...

"Mi ha preoccupato - ha proseguito - che c'è grande nervosismo sui mercati, dovuto al cambiamento rapido dei tassi die che a volte si prendono posizioni speculative sulle azioni, sui(...'Mi ha preoccupato - ha proseguito - che c'è grande nervosismo sui mercati, dovuto al cambiamento rapido dei tassi di. A volte si prendono posizioni speculative sulle azioni, sui(...Nell'edizione odierna 'Il Corriere dello Sport' parla dell'del Napoli per Luis Enrique. "Napoli ci ha pensato, ha ritenuto Luis Enrique il successore ideale per assorbire la separazione di Spalletti, ha riflettuto sulla sua passione per il tridente, ...

Cds, Casa della Salute: inaugurato e già operativo anche il ... Telenord.it

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano ...De Laurentiis chiama Luis Enrique per il Napoli: la strategia per sostituire Luciano Spalletti. Dopo l’addio di Spalletti, De Laurentiis punta su Luis Enrique per guidare il Napoli. Un retroscena intr ...