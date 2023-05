Cds- De Laurentiis telefonata a Luis Enrique

(Di sabato 27 maggio 2023) Dechiamaper il Napoli: la strategia per sostituire Luciano Spalletti. Dopo l’addio di Spalletti, Depunta super guidare il Napoli. Un retroscena intrigante tra dirette telefonate, la conferma della permanenza di Osimhen e Kvaratskhelia, e una stoccata a Spalletti: ‘Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo’.” Dopo la vittoria dello scudetto e l’inaspettata partenza di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De,secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere delli Sport, sta cercando di assicurare un futuro luminoso per il club. E la sua prima scelta sembra essere un nome di peso:, l’ex allenatore del Barcellona e attuale responsabile ...

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...... per sentirsi sempre dentro un Progetto di spessore europeo, per fronteggiare quel possibile clima d'ansia che può generare una rivoluzione tecnica: e con lui, Desi lancerebbe in una ...Luis Enrique non è chiaramente l'unico candidato alla panchina, va contemplato nella strategia il pericolo che possa arrivare un "no, grazie": ma Deha un piano - B, un piano - C, forse ...

La situazione non è facile, certo, ma De Laurentiis c’è, scrive il Corriere dello Sport raccontando del quadro attuale del club ...L'addio di Giuntoli sembra essere, ormai, cosa certa. Dopo otto anni di collaborazione, il ds è pronto a iniziare una nuova avventura ...