Casa Real spagnola in festa con un grande assente

(Di sabato 27 maggio 2023) L’Infanta di Spanga, la principessa Sofia ha ricevuto il Sacramento della Cresima nella parrocchia dell’Assunzione di Nostra Signora, ad Aravaca. La figlia più giovane di re Felipe VI e della regina Letizia, è stata accompagnata dai suoi genitori, da sua sorella, la principessa Leonor e tre dei suoi nonni. L’evento aggiunge gioia ad un periodo già ricco. Poco tempo fa, infatti, la coppiae ha festeggiato l’erede al trono, che si è diplomata presso l’UWC Atlantic College in Galles. In una giornata di primavera, la principessa Sofia ha ricevuto la Cresima nella stessa chiesa in cui lo ha fatto anche la sorella maggiore, nel 2021. Entrambe le sorelle, inoltre, hanno fatto la Comunione nello stesso luogo. L’Infanta ha ricevuto il sacramento insieme ai suoi compagni della scuola Santa Maria de los Rosales, il cui corso si concluderà il 22 giugno. AnsaLa protagonista ...

TORINO - L'Argentina di Javier Mascherano sta mostrando in, al Mondiale Under 20, le sue piccole stelline. Gli osservatori dei club europei sono presenti ... fenomeno delMadrid con un ...Il numero '10' del Milan è cresciuto nelle giovanili dele non ha mai nascosto il desiderio di tornare da protagonista in quella che definiscesua. Il prestito biennale di Brahim Diaz si ...Si chiude invece con una amara retrocessione ai play - out la stagione degli Under 15 regionali: la doppia sconfitta della(prima 2 - 1 in, successivamente 1 - 0 in trasferta) condanna i ...

Brahim Diaz può tornare al Real Madrid dal Milan: è l'idea per ... Goal Italia

Milan, arrivano indiscrezioni non confortanti in merito alla permanenza dello spagnolo. E quale sarà il futuro di AsensioStefano Pioli potrebbe perdere uno dei suoi baluardi in vista della prossima stagione, la chiamata è di quelle irresistibili: c'è il Real ...