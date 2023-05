Caruso | ' Che numero Roglic | per Thomas sarà dura da metabolizzare'

2023

Le parole di Damiano al termine della penultima tappa del Giro, la cronoscalata del Monte Lussari, ha consegnato la Maglia Rosa a Primoz ... Terzo posto di giornata per il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 42 secondi, completerà il podio di questa edizione del Giro, e quarto per l'italiano Damiano (Bahrain - Victorious) a ...

Giro d'Italia 2023, Damiano Caruso: "Vicino ai migliori, sapevo che il 2021 non era stato un caso" OA Sport

Una cronoscalata eccezionale per chiudere un Giro d'Italia 2023 da voto altissimo in pagella per Damiano Caruso. Quarto oggi, quarto nella generale, il ragusano si conferma grande interprete delle cor ...Caruso chiude 4° al Giro d'Italia: è arrivato da gregario, ma come 2 anni fa, ha tenuto alto il vessillo Tricolore e quello della Trinacria ...