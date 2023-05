Carlo piange sui social | “Nicole mi ha lasciato” | ecco il motivo dell’inattesa rottura – VIDEO

(Di sabato 27 maggio 2023)Alberto Mancini è statodaSantinelli dopo pochissime settimane dalla scelta di Uomini e Donne e le grandi promesse durante l’intervista di Verissimo.sui: “Santinelli mi ha” L’ex corteggiatore ha fatto una direttadove in lacrime ha svelato la decisione della tronista di Uomini e Donne:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...ripubblicando le affettuose parole che al tempo della sua scomparsa gli dedicò per noi... come lol'immensa moltitudine di fan ai quali non mancava di porgere dal palco il suo saluto, il ...Montesilvanola scomparsa di Donatantonio De Falcis, ex dirigente dell'Arssa e presidente del Lions club. ... esprimiamo il cordoglio alla famiglia a nome del Presidente William Di, dei ...Maria Giovanna Maglie è morta: il lutto Il mondo della culturaMaria Giovanna Maglie, la ... Era sposata con l'artista sicilianoSpallino , e non aveva avuto figli .

Carlo piange sui social: “Nicole mi ha lasciato”, motivo della rottura - Video Blog Tivvù

Carlo Alberto Mancini piange sui social: “Nicole Santinelli mi ha lasciato”, ecco il motivo dell'inattesa rottura, il video sfogo.Papà di Alberto Rossi, fondatore della Frittelli Maritime, aveva 93 anni "Quando mi sono sposato, a mia moglie disse ’Benvenuta a bordo’".