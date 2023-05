Captain America 4 | Rosa Salazar sarà la villain Diamante

(Di sabato 27 maggio 2023)ingaggiata come nuova componente del cast nel prossimo capitolo di,4 (New World Order). Impegnata nel ruolo della; affiancherà sul set il nuovo attore protagonista Anthony Mackie Con l’inizio ufficiale delle riprese del prossimo capitolo4 (rinominato come New World Order) arrivano grandi rivelazioni sulle nuove aggiunte del cast ufficiale. Difatti, dopo Anthony Mackie come nuovo attore protagonista; la nota attrice(protagonista di Alita: Battle Angel), è prossima al debutto nel nuovo capitolo Marvel dinel ruolo della. Diretto da Julius ...

Rosa Salazar ingaggiata come nuova componente del cast, nel prossimo capitolo Marvel di Captain America 4. Sarà la villain di Diamante.Rosa Salazar - protagonista di Alita - Angelo della battaglia - vestirà i panni della villain Diamante, membro della Serpent Society, in Captain America: New World Order, atteso al cinema per il 3 mag ...