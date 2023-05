Canoa velocità | Coppa del Mondo Poznan 2023 | altri due equipaggi dell’Italia approdano in Finale A

(Di sabato 27 maggio 2023) La seconda giornata della seconda tappa delladeldi, in corso a, in Polonia si chiude nella sessione pomeridiana con le ultime semifinali: impegnati noveitaliani ed il bilancio è di due Finali A conquistate, mentre sei passano inB, ed infine uno viene eliminato definitivamente. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C2 500 maschileinA, per la quale si erano già qualificati dopo le batterie Nicolae Craciun e Daniele Santini, anche Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, secondi nella seconda semiin 1:44.52. Nel K1 500 femminile va inB Agata Fantini, quarta nella terza semiin 2:01.30, a ...

