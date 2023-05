Cannes | vince Anatomie d' une Chute Migliori attori Yakusho e Dizdar Nessun riconoscimento agli italiani

(Di sabato 27 maggio 2023) Non parla italiano il Palmares del 76/o festival di. Per Rapito di Marco Bellocchio , Il Sol dell'avvenire di Nanni Moretti e La Chimera di Alice Rohrwacher. Il nostro ...

... con una madre che deve difendersi dall'accusa di aver ucciso il marito,la Palma d'oro alla 76ª edizione del Festival di. 'Anatomie d'une chute' è un thriller psicologico che scava ...2023, Anatomy of a Fallla Palma d'Oro di questa edizione del Festival. Il film di Justine Triet si è aggiudicato il riconoscimento più prestigioso dell'evento.2023, Monster di Hirokazu Kore - edail premio per la Miglior Sceneggiatura. Il film si aggiudicato il riconoscimento per la sceneggiatura scritta da Yuji ...

Festival di Cannes 2023: chi vincerà Ecco i pronostici del Palmarès Io Donna

Grand Prix a The Zone of Interest di Jonathan Glazer. Premio per la miglior regia a Tran Anh Hung per La Passion de Dodin Bouffant. Migliore sceneggiatura a Sakamoto Yuji per Monster di Kore-eda Hirok ...La regista francese diventa così la terza donna a vincere la Palma d'oro nella storia del Festival AGI - Il teso giallo giudiziario ' Anatomie d'une Chute ' della francese Justine Triet, con una madre ...