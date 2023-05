Cannes | è un attore ' cane' ma viene premiato

A consegnarlo è stato l'Orlando Bloom. vedi anche2023, il red carpet. I look e i momenti più belli Il vincitore del Premio alla regia Il Premio per la regia è stato vinto da Tran Anh ......i Premi del Concorso della 76esima edizione del Festival diattribuiti dalla Giuria Internazionale presieduta da Ruben Östlund , e composta dalla regista marocchina Maryam Touzani , l'...La7.it - Mentre i "cinefili" aspettano con curiosità i vincitori del Festival di, i "cinofili" festeggiano e brindano sulla Croisette il vincitore del Palm Dog. Una gara eccentrica, iniziata ...

I vincitori di Cannes 2023: tutti i premi a film, registi e attori Corriere della Sera

Il Festival di Cannes 2023 si è concluso con la consegna dei premi ufficiali da parte della giuria e la Palma d'oro è stata assegnata al film Anatomy of a Fall di Justin Triet.Anatomy of a Fall di Justine Triet vince la Palma d'Oro di questa 76.ma edizione del Festival di Cannes. LA NOSTRA RECENSIONE: Anatomy of a Fall utilizza i meccanismi del film di indagine quelli del “ ...