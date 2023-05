Cannes 2023 | Palma d' oro alla francese Justine Triet Ecco tutti i premi

Mentre i "cinefili" festeggiano i vincitori del Festival di, i "cinofili" festeggiano e brindano sulla Croisette il vincitore del Palm Dog. Una gara ... Ilè stato uno "tsunami di performance"...È il film francese 'Anatomie d'une chute' di Justine Triet che si è aggiudicato la Palma d'oro della 76ª edizione del Festival di. Ecco tutti gli altri importanti premi della rassegna che hanno appena consegnato, dal Premio per la migliore attrice andato a Merve Dizdar per la sua interpretazione in 'About Dry Grasses' e ...La Palma d'oro del 76/o festival diassegnata dalla giuria presieduta da Ruben Ostlund è stata vinta da Anatomie d'une Chute della francese Justine Triet. .

I vincitori di Cannes 2023: tutti i premi a film, registi e attori Corriere della Sera

Sabato 27 maggio si è tenuta la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes 2023. Il vincitore della Palma d’Oro è la regista Justine Triet con il film Anatomie d’une Chute. Ecco l’elenco di tutti ...La Palma d'oro del 76/o festival di Cannes assegnata dalla giuria presieduta da Ruben Ostlund è stata vinta da Anatomie d'une Chute della francese Justine Triet. Cannes 2023, ...