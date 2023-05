Cannes 2023 | Palma d’oro a Justine Triet con Anatomie d’une Chute

(Di sabato 27 maggio 2023) La regista francese trionfa al festival Ladel Festival diè andata al film ‘’ della francese. Il film vincitore è un thriller psicologico ambientato all’interno di uno chalet di montagna dove abita Sandra, una scrittrice tedesca con il marito e il figlio Daniel, non vedente. Ma un giorno il padre viene ritrovato senza vita. Incidente? Omicidio? La regista scruta la sua protagonista, scava nella sua esistenza all’interno di spazi chiusi e ossessivi. L’ambiente domestico, ma anche le sale del tribunale per ‘raccontare’ l’inferno di una coppia, i drammi domestici, le solitudini mai gridate tra spazi che sembrano non avere vie d’uscite. Come nella vita. La giuria, presieduta da ...

La francese Justine Triet diventa così la terza regista donna a vincere la Palma d'oro nella storia del festival. La 44enne succede a Jane ...

È il film francese 'Anatomie d'une chute' di Justine Triet che si è aggiudicato la Palma d'oro della 76ª edizione del Festival di. Ecco tutti gli altri importanti premi della rassegna che hanno appena consegnato, dal Premio per la migliore attrice andato a Merve Dizdar per la sua interpretazione in 'About Dry Grasses' e ...