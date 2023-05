Cannes 2023 | la Palma d’Oro a Anatomie d’une chute

(Di sabato 27 maggio 2023) La giuria diha assegnato laal filmdi Justine Triet. Il film è un legal thriller che parla di una famiglia formata da due genitori, Sandra e Samuel e il loro figlio di 11 anni, Daniel, un ragazzino cieco che vivono in una località di montagna. Un giorno Samuel viene ritrovato morto e la principale sospettata è sua moglie. Nella prima clip video del film, rilasciata qualche settimana fa, si vede Daniel che si dirige verso una finestra e si affaccia sull’esterno innevato dell’abitazione, Il film esamina il rapporto tra Sandra (Sandra Huller) e Samuel (Samuel Theis) che verrà eviscerato in sede processuale per capire se si è trattato di un omicidio o un suicidio. Viene da chiedersi se il film sia tratto ...

Le pagelle di Cannes 2023: il pensiero unico di DiCaprio (voto 4), Nanni Moretti si salva con Battiato (voto...

