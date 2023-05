Cannes 2023 | ad Anatomy of a Fall la Palma d' oro | The Zone of Interest conquista il Grand Prix

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Festival disi è concluso con la consegna dei premi ufficiali da parte della giuria e lad'oro è stata assegnata al filmof adi Justin Triet. Il Festival disi è concluso con la consegna dei premi ufficiali assegnati dalla giuria, che ha visionato i 21 titoli in concorso in questa edizione, e lad'oro è stata assegnata al filmof adi Justin Triet. Il riconoscimento è stato introdotto da Jane Fonda, che aveva sottolineato l'importanza della presenza in concorso di numerose registe donne, augurandosi che in futuro sia una situazione normale in ogni festival cinematografico, non facendo più quindi notizia. Lad'oro di ...

