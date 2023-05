Candela-Cerignola | grave incidente in autostrada | moto finisce nella carreggiata opposta Disagi al traffico

(Di sabato 27 maggio 2023) Unciclista a bordo della due ruote, in viaggio verso Napoli inA16, è finito con il veicolo. Non si è tuttora a conoscenza delle conseguenze per la persona né di dettagli su causa e dinamica. Accaduto nel trattoe in questo tardo pomeriggio quella parte di, verso Canosa di Puglia, è gravata dall’interruzione del. Di seguito la comunicazione di Autostrade: Tratto Chiuso traOvest perEntrata consigliata verso Napoli:. Entrata consigliata verso Canosa:Ovest. 27 maggio 2023, 16:31 Approfondimento 27 maggio 2023, ...

... sulla A14; - dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 maggio, sulla A16 Napoli - Canosa, sarà chiusa l'area di servizio 'Ofanto sud', situata nel tratto compreso tra...95 "" e la contestuale revoca dell'Ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2014. trasm_ordin_n_7_del_...L'agenzia 'Ansa' aggiunge altri particolari sull'incidente che ha provocato la morte i due ragazzi: è lungo la strada provinciale 95 che daconduce anel Foggiano. Le vittime ...

Incidente sulla A16, chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest e 2 km di coda FoggiaToday

Un motociclista a bordo della due ruote, in viaggio verso Napoli in autostrada A16, è finito nella carreggiata opposta. Accaduto nel tratto Candela-Cerignola e in questo tardo pomeriggio quella parte ...Un live unico in un’atmosfera intima e potente, a lume di candela. Un grande ed imperdibile evento che arriverà il 22 luglio in piazza Duomo a Cerignola per la prima data in Puglia di un tour esclusiv ...