(Di sabato 27 maggio 2023) Un problema analogo, questa volta riguardo al caso dellaper i maggiorenni adottati, l'ha affrontato la magistrata Alessandra Gatto mettendo in luce l'esistenza di un vuoto legislativo. Gassani (matrimonialisti): "Lanon tiene conto dei figli nati dopo l'adozione di un maggiorenne". Autorità garante infanzia: "Adottante decida su revoca adozione maggiorenne se sopravviene figlio" Va cambiata ladi. A lanciare il messaggio è stato Francesco Gaetanonell’incontro tenuto ieri al Festival dell’Economia di Trento su “Capitalismo familiare, internazionalizzazione e ruolo delle banche”. “Un figlio può essere un imprenditore o solo un ricco”, il ragionamento dell’imprenditore, secondo cui, proprio per questo andrebbero cambiate le regole del gioco, “riviste e ...

2023 - 05 - 26 15:49:02norme sulla successione per premiare il merito 'Siamo tradizionalmente diversi dagli altri, molta della nostra economia si fonda sulla famiglia, su un ...Per preservare il valore di un'impresa familiare e' necessariole regole sulla successione ... Lo propone Francesco Gaetano, al vertice di un gruppo familiare di cui l'imprenditore ...Un'opportunità fantastica soprattutto per chi già da un po' pensa dicompletamente stile ... BonnanaroCammarata Pettineo Pratola Peligna Sambuca di Sicilia Sant'Elia a Pianisi ...

Caltagirone: "Cambiare la legge di successione" Adnkronos

Un problema analogo, questa volta riguardo al caso della successione per i maggiorenni adottati, l'ha affrontato la magistrata Alessandra Gatto ...L’imprenditore romano dal Festival dell’Economia di Trento: rivedere le norme sulla successione per premiare il merito e salvaguardare le aziende. Attenzione al ruolo dei fondi. L’impresa e la proprie ...