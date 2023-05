Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 27 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Si decide tuttoin. L’ultima giornata del campionato tedesco avrà un finale davvero palpitante, poiché il Meisterschale sarà assegnato soltantopomeriggio, al fischio finale di questa tornata di partite. Il Borussia Dortmund ha il destino nelle proprie mani; la squadra di Edin Terzic, con una vittoria, metterebbe al sicuro il suo nono titolo nazionale. A provare a mettere i bastoni fra le ruote al Westfalenstadion sarà il Mainz, reduce da quattro ko in fila. Allo stesso momento il Bayern Monaco di Thomas Tuchel dovrà vincere in casa del Colonia e sperare. Sfida a distanza anche per l’ultimo posto in Champions League: l’Union Berlino ospita il Werder Brema, mentre il Friburgo va in casa dell’Eintracht Francoforte. Complicatissima invece la lotta salvezza: lo Schalke 04 se la vedrà con il Lipsia sicuro della terza ...