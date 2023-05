Calcio | Milan; Pioli | vogliamo chiudere il discorso Champions

Domani è Juventus -in uno stadio pieno, dovrà essere una bella serata. Dobbiamo consolidare la classifica, che ci regala qualche speranza di entrare in Europa. Poi prepareremo Udine che ...Stefano Pioli ha le idee chiare in vista della trasferta in casa Juve, dove ilpotrebbe cogliere la matematica certezza di un posto che vale l'Europa dei big, per il prossimo anno. "Noi ...Futuro- 'I conti si faranno alla fine. Ci sarà tempo per parlare di rinnovi e di futuro. ... Rebic - 'Ha avuto una stagione meno felice delle precedenti, che nelpuò succede'.

Le cronache del Giro d’Italia e degli internazionali di tennis accompagneranno gli ascoltatori per il weekend sportivo di Rai Radio 1. Sabato Sport del 20 maggio su Rai Radio1, presentato da Guido Ard ...Domani sera c’è il Milan allo Stadium, ma è il futuro di Max Allegri a tenere banco nella conferenza di vigilia. La sua intenzione di rimanere non è ancora stata ...