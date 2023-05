Calciomercato Milan – Maldini al lavoro per trattenere Brahim Díaz

Prime pagine -.itLa Gazzetta dello Sport apre con Inter - Atalanta e il futuro di '... "Juve etutte da rifare", da Di Maria e Rabiot, a Origi e Rebic: la sfida degli addii. ...La guida di una gloriosa società calcistica con una storia più che secolare, che contava, nonostante tutto, più di 8 milioni di tifosi sparsi su tutto il territorio italiano, praticamente come...A casa le indossai, mi andavano un po' strette ma feci tutta la stagione successiva con quelle scarpe e feci 20 gol nella Berretti del. Quindi quando si ruppero le scarpe ho provato in tutti i ...

Calciomercato Milan – Attacco, due nomi intriganti per Maldini e Massara Pianeta Milan

Calciomercato Milan, il direttore sportivo rossonero ha individuato come nuovo profilo da valutare per l''attacco un obiettivo dell'Inter ...CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Due colpi in attacco, i preferiti di Sarri sono Berardi e Openda. Un attaccante esterno e un vice Immobile. Sono i prescelti, ma hanno costi altissimi. Per ...