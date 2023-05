(Di sabato 27 maggio 2023) Il Bayern non lo riscatterà, Barcellona interessato MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City cerca un acquirente per Joao. Il 29enne portoghese era stato ceduto a gennaio al Bayern Monaco ...

Il Bayern non lo riscatterà, Barcellona interessato MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City cerca un acquirente per Joao Cancelo. Il 29enne portoghese era stato ceduto a gennaio al Bayern Monaco ...Il club inglese ha messo nel suo mirino il nazionale tedesco del Bayern Monaco MANCHESTER - Secondo indiscrezioni fornite dal "Mirror", il Manchester City di Guardiola sarebbe sulle tracce di Kimmich, ...INTER, INZAGHI: '- REAL LA GUARDO CON INTERESSE' LE SCELTE - L'unico indisponibile nei Citizens è Aké, Guardiola cerca la 100a vittoria in Champions e vuole la rivincita contro un Ancelotti ...

Calciomercato: ManCity. Richiesta per Cancelo fissata a 40 mln ... Lo Speciale

Il Bayern non lo riscatterà, Barcellona interessato MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester City cerca un acquirente per Joao ...Il club inglese ha messo nel suo mirino il nazionale tedesco del Bayern Monaco MANCHESTER (ITALPRESS) - Secondo indiscrezioni fornite dal ...