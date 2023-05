Calciomercato | Juve Galatasaray | Barça o Benfica in futuro Di Maria

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Fideo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno MADRID (SPAGNA) - L'esperienza bianconera di Angel Disembra agli sgoccioli. Il 35enne argentino, arrivato l'estate scorsa a parametro ...

Il Fideo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno MADRID (SPAGNA) - L'esperienza bianconera di Angel Di Maria sembra agli sgoccioli. Il 35enne argentino, arrivato l'estate scorsa a parametro ...Dopo due stagioni, sembra essere pronto per prendere le redini del progetto tecnico in casa. Igor Tudor (LaPresse) -.itLa posizione di Massimiliano Allegri si fa sempre più ...Adesso si può valutare il clamoroso scambio, c'è un ex pronto ad accasarlo subito: i dettagli dell'operazione. Come scrivono da 'ZonaBianconera', adesso, l'ultima suggestione del mercato potrebbe ...

Calciomercato Juve, Vlahovic in uscita. L'asta è già partita: le carte del Psg La Gazzetta dello Sport

Nessun tifoso romanista si immaginava questo epilogo: lascerà i giallorossi per passare gratis alla Juventus. Il popolo romanista conta i giorni che mancano alla finalissima di Budapest, che vedrà i g ...Il Fideo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'esperienza bianconera di Angel Di Maria sembra ...