Calcio | Serie A | la Fiorentina in tre minuti ribalta Roma e risultato 2-1 al Franchi

(Di sabato 27 maggio 2023) A partire dalle ore 18.00 di oggi, nella sfida valida per la 37esima giornata, si sono affrontate ladi Vincenzo Italiano e ladi José Mourinho. A imporsi è stata la squadra di casa: alla rete momentaneamente decisiva siglata da Stephan El Shaarawy all’undicesimo minuto, ha risposto all’85esimo Luka Jovic e poi dopo appena dueIkoné è riuscito a insaccare il gol del 2-1. La Viola è salita all’ottavo posto in classifica mentre laè rimasta al 6° posto.A: IL RACCONTO DEL MATCHIL PRIMO TEMPO Lasi vede al minuto numero 9, con una punizione di Mandragora allontanata dalla barriera ind’angolo. Al minuto numero 11 splendida azione della ...

Fiorentina-Roma 2-1 nella 37a giornata della Serie A 2022/23. Partita a bassi ritmi con entrambe ... Al 54' bel salvataggio di Llorente che impedisce a Jovic di calciare a pochi passi da Svilar.