Calcio in faccia dal carabiniere | arrestato il 28enne colpito | «Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex»

(Di sabato 27 maggio 2023) Il video in cui riceve un pestone sul viso da uno dei carabinieri che lo sta ammanettando a Livorno è diventato virale, anche perché l’episodio è accaduto subito dopo un altro arresto violento, quello di Milano in zona Bocconi, filmato e condiviso sui social. In quel video, ildi origine tunisina opponeva resistenza al fermo dei due militari che l’avevano raggiunto dopo un inseguimento per rapina. Ora ilprotagonista del video è statoperché avrebbeildiall’ex compagna. L’uomo, secondo quanto riferisce Ansa, sarebbe stato infatti condannato in primo grado a due anni di reclusione per maltrattamenti, ma era poi tornato in libertà con obbligo di firma. Due settimane prima dell’episodio finito in rete, l’uomo sarebbe andato ...

... Mohamed El Mhdabhi, il 38enne tunisino che pochi giorni fa a Livorno è stato ripreso in un video finito sui social dove si vede un carabiniere che gli sferra unindopo il fermo per i ...Arrestato il 28enne ripreso due giorni fa in un video mentre un carabiniere lo colpiva incon unnel corso di un fermo per rapina a Livorno al quale aveva opposto resistenza. Il nuovo arresto per il 28enne, di origine tunisina, è scattato perchè una quindicina di giorni fa ...Il video in cui riceve un pestone sul viso da uno dei carabinieri che lo sta ammanettando a Livorno è diventato virale, anche perché l'episodio è accaduto subito dopo un altro arresto violento, quello ...

Livorno, carabiniere dà un calcio in faccia alla persona a terra: il video choc La7

Arrestato il 28enne ripreso due giorni fa in un video mentre un carabiniere lo colpiva in faccia con un calcio nel corso di un fermo per rapina a Livorno al quale aveva opposto resistenza."Dopo lo 0-2 siamo spariti dal campo in maniera inspiegabile. Le ultime prestazioni non avevano dato queste avvisaglie. Fare una prestazione del genere ...