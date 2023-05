Calcio femminile | Serie A | la Sampdoria batte il Pomigliano e si salva | le campane giocheranno lo spareggio per non retrocedere

(Di sabato 27 maggio 2023) Si è svolta oggi l’intera ultima giornata della seconda fase dellaA 2022-2023 di. In orario di pranzo sono andate in scena le sfide Sassuolo-Como,, entrambe valide per la Poule Salvezza, mentre nel primo pomeriggio ci sono stati due scontri della Poule Scudetto, ossia Inter-Milan e Juventus-Roma: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo stadio comunale di Palma Campania laha sconfitto ilper 4-2 e ha sorpassato proprio la compagine campana in classifica grazie agli scontri diretti favorevoli (entrambe le squadre hanno concluso il campionato con 21 punti). Le blucerchiate hanno così conquistato la salvezza all’ultima giornata, condannando allo stesso tempo ilallo ...

...5 - 2 la Roma campione d'Italia nell'ultima giornata della poule Scudetto della Serie A. ... qualcuno ha dato un po' per scontata la partita di oggi, quando invece di scontato nelnon c'...2022 - 2023 Serie CGirone C Tabellino partita Salernitana - Lecce Women Squadra in casa Salernitana Squadra avversaria Lecce Women Il Lecce Women è pronto ad affrontare l'ultimo ...Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport NAZIONALE ITALIAIl boom del, il crescente interesse degli sponsor per il, l'attenzione di federazione e club per il, le tutele sindacali e ...

Serie A Femminile, la Poule Salvezza sorride alla Samp. Centrata la salvezza TUTTO mercato WEB

Si è svolta oggi l'intera ultima giornata della seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. In orario di pranzo sono andate in scena le sfide Sassuolo-Como, Sampdoria-Pomigliano, entramb ...La Juventus batte 5-2 la Roma campione d’Italia nell’ultima giornata della poule Scudetto della Serie A femminile. Un risultato che ha ... quando invece di scontato nel calcio non c’è niente. Abbiamo ...