Calcio | Empoli Zanetti ' Giochiamo liberi | vogliamo migliorarci'

(Di sabato 27 maggio 2023) "Futuro? Il progetto lo fa il club, non l'allenatore"- "Credo che quella di domani sarà sinceramente una gara più difficile per i nostri avversari perché per salvarsi devono vincere. Noi ...

Presenta così Paolo Zanetti, allenatore dell', la sfida sul campo del Verona. I toscani sono salvi, ma vogliono continuare a crescere: "Le motivazioni individuali e del club sono tante e per ......quota 31 rischiando di scivolare in zona retrocessione qualora il Verona domani vinca con l'. ... segnando il 2 - 2 direttamente sudi punizione dopo un tocco all'indietro di Mazzocchi. ......al quart'ultimo posto in Serie A con 31 punti a +1 sul Verona che però deve giocare contro l'... Nuovo episodio di razzismo nelitaliano, questa volta allo stadio Picco di La Spezia, quando ...

Calciomercato | La Lazio cerca un difensore: Sarri interessato ad un giovane italiano Lazionews.eu

'Futuro Il progetto lo fa il club, non l'allenatore' EMPOLI (ITALPRESS) - 'Credo che quella di domani sarà sinceramente una gara più difficile per ...Il tecnico dei toscani ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Hellas «Credo che la partita di domani sarà più difficile per il Verona che per noi: loro devono vincere per salvarsi, m ...