Calcio | Bundesliga | il Bayern Monaco è campione di Germania Il Borussia Dortmund getta al vento il titolo e pareggia con il Mainz

(Di sabato 27 maggio 2023) Il, per la 33esima volta nella propria storia, èdi. Clamoroso quanto successo quest’oggi, sabato 27 maggio, a partire dalle ore 15.30. Gli uomini di Thomas Tuchel hanno tremato per diversi minuti nella sfida con il Colonia ma a risolverla ci ha pensato Jamal Musiala al minuto 89?. All’interno del RheinEnergieStadion, i bavaresi si sono imposti per 1-2 sulla squadra guidata da Steffen Baumgart. A passare in vantaggio, dopo appena 8 minuti, è stato proprio ilcon la rete di Kingsley Coman, in grado di sbloccare il match. All’81esimo rigore per il Colonia e incredibile pareggio della squadra di casa che per qualche minuto ha portato via il Meisterschale dadi Baviera. All’89esimo e a pochissimi istanti dai 90? minuti regolamentari una ...

Rischio psicodramma all'ultima giornata di per il Borussia Dortmund, che rischia di perdere il titolo nel match casalingo contro il Magonza. I gialloneri si trovano infatti in svantaggio 2 - 0 e sull'1 - 0 per gli ospiti Haller ha

