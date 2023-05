Calcio a 5 | l’Olimpus Roma inizia bene la serie contro Pescara Italservice Pesaro salvo!

(Di sabato 27 maggio 2023) Il cerchio si stringe. Hanno preso il via quest’oggi le semifinali dei Playoff Scudetto del campionato dia 5. A Montesilvano,ha fatto valere le sue grandi qualità in gara-1il Futsal. Gli abruzzesi sono stati nettamente sconfitti per 4-0, non potendo opporre grande resistenza rispetto alla compagine ospite. Il fortino della formazione di casa ha tenuto nel primo tempo, anche se la compagine capitolina ha trovato la via della rete con Sacon, autentica spina nel fianco per. Una prima frazione, conclusa sull’1-0, che ha fatto da preludio al trionfo del. Nella ripresa, infatti, i Blues hanno preso il largo, con Sacon, Schininà e Rafinha che hanno scritto i loro nomi alla voce “marcatori. Un poker valso, dunque, il ...

Il Futsal Pescara è in clima semifinale scudetto. Domani pomeriggio al Palaroma la squadra di Despotovic ospita in Gara 1 Roma per il primo round che porta alla finale. Per i biancazzurri un primo obiettivo raggiunto dopo una bella regular season e il doppio dispiacere di non poter competere per le due Coppe in ...Ora la sfida all'Roma, con Gara 1 in programma sabato prossimo, 27 maggio, alle 18:15 al ...'uno - due di Petrov e Caruso indirizza subito la partita, ma Juanfran spegne i facili entusiasmi