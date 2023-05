Cagliari | Ranieri | «Dobbiamo finire i playoff con la coscienza a posto»

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole di Claudio, tecnico del, dopo la vittoria dei sardi con il Venezia neldi Serie B Claudio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria delneldi Serie B con il Venezia. Di seguito le sue parole. PARTITA E MANCOSU – «Mancosu l’ho dosato. Oggi non era facile, primo tempo eccezionale, secondo tempo loro erano disperati e hanno tentato il tutto per tutto. Ci hanno fatto gol perchè abbiamo dormito e mi dispiace molto. Faccio i complimenti al Venezia, hanno giocato bene e per noi questa vittoria vale tanto. Tutto poteva accadere, ora cerchiamo di recuperare le energie nervose, fisicamente recupereremo» PROSSIMA GARA – «Lo spirito c’è stato oggi, abbiamo sofferto ma ci siamo aiutato. Chi pensava che non ci sarebbe ...

- llsupera 2 - 1 il Venezia e stacca il pass per la semifinale dei playoff di Serie B . Nel match della 'Unipol Domus' valido come turno preliminare, la squadra di Claudiomette sotto i ...Continua a sognare solo il. Gianluca Lapadula graffia i playoff e spiega anche al Venezia perché è lui il miglior ...season spegne sul nascere i tentativi lagunari e lancia i ragazzi di...Vince illa gara d'esordio nel preliminare playoff di Serie B. La squadra diha battuto 2 - 1 il Venezia accendendo in semifinale. Doppietta di Lapadula nel primo tempo e gol lagunare di ...

Cagliari, per Ranieri sarà la prima partecipazione assoluta ai playoff Cagliari News 24

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Venezia: "Questa terra mi ha dato tanto nella mia carriera e in un momento di bisog ...CAGLIARI. "Sono soddisfatto perché non era facile. Non ci siamo abbassati noi nel secondo tempo ma erano disperati loro". Così il tecnico del Cagliari nel post gara contro il Venezia. "Sono riusciti a ...