(Di sabato 27 maggio 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc .

Fortunatamente, dopo circa un'ora, il 69enne è stato ritrovato in un, riverso sull'erba alta, nei pressi del cimitero. Lo ha notato un passante, attirato proprio da "Ringhio" . Da qui la ...... e nel distaccarsi è rimasto intrappolato in undopo aver tentato di attraversare un ruscello ... Ma in quel momento, anche lei,nel ghiaccio proprio come Cass. Entrambi si trovavano in ......Palmanovadal terrazzo di un hotel a Lignano: è gravissimo L'Apu sbanca Cividale in gara 3 e guadagna il primo match point Incidente sulla Pontebbana, auto esce di strada e si ribalta nel...

Cade in un fosso a Pessano con Bornago e perde i sensi, il suo cane lo veglia per tutta la notte Prima la Martesana

Era uscito con il suo cagnolino, ma a casa non è più tornato. Almeno fino a ieri, venerdì 26 maggio 2023, quando i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Questo è quanto accaduto a un r ...Tornano sul tavolo le questioni inerenti il territorio cascinese: la sicurezza delle strade, con l’annosa questione del taglio dell’erba e delle strutture cimiteriali, ma anche il rischio idraulico e ...