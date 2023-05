Cade il telefono nella diga | ispettore indiano fa buttare 2 milioni di litri di acqua

... che da giorni ha smesso di dormire e può solo lavorare, perché lì da lui è franato tutto il bosco, per incuria e oblio, il mondo che ciaddosso. Mentre parlavamo al, con la linea che ...India, funzionario fa prosciugare la diga per recuperare ilMa quando è stato ritrovato, ilera troppo danneggiato per funzionare. Vishwas ha dichiarato che conteneva dati sensibili ......alla Cittadella San Rocco stamattina per celebrare la Giornata regionale del Caregiver cheil ...0532 - 799730; 333 - 1871973 Email sportellocaregiver@aspfe.it AVVISO PUBBLICO PER IL ...

Telefono cade in un bacino per un selfie, funzionario in India fa prosciugare la diga per recuperarlo ilgazzettino.it

Un funzionario governativo indiano è stato sospeso dalle sue cariche dopo aver ordinato di svuotare un bacino per recuperare il suo cellulare ...Un funzionario governativo in India è stato sospeso dopo aver ordinato di prosciugare un bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari: ci sono voluti tre giorni per pompare due milioni ...