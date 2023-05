Cadavere di un uomo ritrovato in un pozzo. «Forse è quello di una persona scomparsa 9 anni fa»

(Di sabato 27 maggio 2023) Ildiè statonella mattinata di oggi, sabato 27 maggio,in unche si trova in contrada San Vito Cerina nelle campagne di Cerignola , in provincia di Foggia. Il corpo ...

Ildiè stato ritrovato nella mattinata di oggi, sabato 27 maggio,in un pozzo che si trova in contrada San Vito Cerina nelle campagne di Cerignola , in provincia di Foggia. Il corpo sarebbe ...... ma l'apparizione di una sua vecchia conoscenza ormai scomparsa fa riflettere l', che fatica nel decifrare la situazione. Ildella donna è soltanto il primo di una catena di eventi che ...... è l'omicidio del nomade Vincenzo Ciarelli , trovatoin una vasca di Forte Pepe a Marghera . Era il 1988 . Lo aveva ucciso per vendetta : l'aveva schiaffeggiato la moglie davanti alla ...

Cadavere di un uomo ritrovato in un pozzo. «Forse è quello di una ... leggo.it

Il cadavere di uomo è stato ritrovato poco fa in un pozzo che si trova in contrada San Vito Cerina nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia. Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposiz ...Il cadavere di uomo è stato ritrovato nella mattinata di oggi, sabato 27 maggio,in un pozzo che si trova in contrada San Vito Cerina nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia.