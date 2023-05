Caccia grossa in Germania ai finanziamenti di Ultima generazione Polizia bavarese scatenata | come Olaf Scholz | «Sono pazzi e criminali»

Leggi su open.online

(Di sabato 27 maggio 2023) È stato l’ufficio dicriminale della Baviera (LKA) a disporre le perquisizioni nazionali e i sequestri di dossier e conti correnti intestati ad esponenti di Letzte Generation, il nome tedesco del movimento che in Italia è conosciuto. Nell’operazionestati impiegati 170 agenti che hanno perquisito 15 abitazioni in sette regioni tedesche, fra cui quella della portavoce nazionale del movimento, Carla Hinrichs, che ha poi raccontato in un video quanto accaduto. Laha anche sequestrato e chiuso il sito Internet del movimento ambientalista, che però è stato riaperto nel giro di 24 ore a un altro indirizzo che si apre proprio con il racconto di quanto avvenuto e il commento del movimento. La LKA ha anche pubblicato on ...