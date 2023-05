Cabine telefoniche | le ultime saranno rimosse dalla Tim

Leggi su zon

(Di sabato 27 maggio 2023) Le 16miladislocate in tutta Italiaprogressivamente. Resteranno solo quelle negli ospedali e nei carceri Un pezzo di storia del ‘900 sta per essere definitivamente mandato in pensione. Nel campo della comunicazione, lo spazio occupato dallesarà ufficialmente sgomberato. Le circa 16miladislocate su tutto il territorioprogressivamentee resteranno solamente quelle situate negli ospedali e nei carceri.inoltre garantite quelle dove non arriva la copertura della rete mobile, ad esempio i telefoni pubblici installati nei rifugi delle montagne. Dopo una consultazione pubblica con gli operatori che ha messo d’accordo tutti, l’AGCOM ...