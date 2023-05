Buon compleanno Mr. Kissinger

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 maggio 2023) La settimana che si sta concludendo è stata costellata da avvenimenti decisamente fuori di un range ordinario, sia in positivo che in negativo. C’è solo l’imbarazzo della scelta da dove cominciare. Sarà utile perciò focalizzare l’attenzione solo su alcuni fatti che certamente avranno destato attenzione, a partire dalla tragedia ancora in corso in Romagna. Giovedì, accompagnata dalla Premier Meloni e dal Governatore Bonaccini, la Commissario Von der Leyen ha sorvolato i luoghi colpiti dall’alluvione. Con l’immediatezza che la distingue, la stessa ha confermato che l’Italia potrà accedere al Fondo di Solidarietà Europeo, operante per i casi del genere. Comincia così a concretarsi l’espressione corale di solidarietà al Paese pervenuta da molte parti del mondo già una decina di giorni fa, immediatamente dopo il verificarsi di quell’ enorme diluvio, per fortuna non universale. Nonostante ...