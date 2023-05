Bundesliga | suicidio Borussia Dortmund | pari in casa col Mainz | il Bayern campione con un gol all' 89'

Ma il titolo di Musiala (autore del gol scudetto all'89', appena cinque minuti dopo essere entrato in campo) e compagni è dovuto soprattutto al '' sportivo del Borussia Dortmund . I ...... ma all'89' è Musiala appena entrato a regalare la vittoria al Bayern e soprattutto il titolo della. Altrettanto emozionante il finale per la corsa ad un posto in Champions League, alla ...In qualche modo, però, coldel Borussia Dortmund (2 - 2 interno col Mainz senza obiettivi) laresta nelle mani dei bavaresi, che vincono all'ultima giornata a Colonia ma soffrendo ...

Finale pazzesco in Bundesliga: suicidio sportivo Borussia Dortmund, Bayern campione all'89'! Tutto Napoli

Pomeriggio che passerà alla storia del calcio tedesco, quello che ha sancito l'11° Meisterschale consecutivo del Bayern Monaco. Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida ...