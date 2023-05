Bundesliga | le formazioni ufficiali di Colonia-Bayern e Dortmund-Mainz

Mancano solo 90 minuti e l'ultima giornata diè decisiva. Si chiude in bellezza in ... Stoccarda, Bochum e Schalke 04 che si giocano il tutto per tutto e solo una di queste...Leufficiali di Colonia e Bayern Monaco, sfida valida per la trentaquattresima giornata di2022/2023. I bavaresi non controllano il proprio destino e possono fare solamente due cose:...Leufficiali di Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, sfida valida per la trentaquattresima giornata di2022/2023. I gialloneri possono tornare a festeggiare di nuovo un ...

Nell'ultima giornata di Bundesliga Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sfidano a distanza per vincere il campionato. I gialloneri sono a +2 sul Bayern e alle 15.30 ospiteranno il Mainz; la squadra di ...Nell'ultima giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund ospita il Mainz. Calcio di inizio alle 15,30 al Signal Iduna Park. I gialloneri hanno la grande occasione di riconquistare il titolo, che manca ...