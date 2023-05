Bundesliga | Bayern campione ma dirigenti licenziati ‘in campo’

(Di sabato 27 maggio 2023) Finale al cardiopalmo incon ilMonaco che diventadi Germania per l’11esima volta consecutiva, 33esima nella sua storia, grazie al successo per 2-1 a Colonia e al pareggio del Borussia Dortmund 2-2 con il Mainz in casa. I gialloneri, infatti, erano avanti in classifica prima dell’ultima giornata ma il pari non basta e ilMonaco si aggiudica il titolo con lo stesso numero di punti (71) ma con migliore differenza reti. Ilsi impone per 2-1 in casa del Colonia al termine di una partita incredibile, con la squadra di Tuchel che passa all’8? con Coman, poi all’81’ arriva il pareggio del Colonia con Ljubicic su rigore ma all’89’ è Musiala appena entrato a regalare ai bavaresi la vittoria e il titolo. Contemporaneamente il Dortmund chiude solo 2-2, andando sotto 2-0 ...

