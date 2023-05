Bundesliga 2022 2023 | Bayern Monaco campione per la 33^ volta Il Dortmund spreca tutto

(Di sabato 27 maggio 2023) Finale di stagione davvero incredibile per la, che consacra ilcomedi Germania per la trentatreesimanella sua storia, l’undicesima consecutiva. Nonostante un Colonia molto ostico, i bavaresi passano 2-1 grazie alle reti reaalizzate da Kingsley Coman e Jamal Musiala e trionfano in campionato, rendendo vano il gol del momentaneo pareggio di Ljubicic. Niente da fare il Borussiache, dopo un primo tempo shock contro il Mainz che va avanti 2-0 con Schjoòberg e Onisiwo inframezzato dal rigore fallito da Haller, è virtualmenteper pochi secondi grazie al momentaneo pari del Colonia con il. Alla fine ai gialloneri non bastano le marcature di Rafa ...

Le formazioni ufficiali di Colonia e Bayern Monaco, sfida valida per la trentaquattesima giornata di Bundesliga 2022/2023. I bavaresi non controllano il proprio destino e possono fare solamente due cose: vincere questa trasferta e sperare che il Borussia Dortmund non riesca a fare lo stesso nella ...Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, sfida valida per la trentaquattesima giornata di Bundesliga 2022/2023. I gialloneri possono tornare a festeggiare di nuovo un trionfo in Bundesliga. Davanti al pubblico di casa il destino è totalmente nelle loro mani: con una vittoria si è campioni.

